Зеленский приказал срочно укрепить границы и заключил секретное военное соглашение «с отдельными странами»

Президент Украины владимир Зеленский в первоочередном порядке ввёл в действие решение Совбеза страны «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом говорится в соответствующем указе за номером №367/2021.

Документом, в частности, поручается кабинету министров обеспечить выкуп или принудительное отчуждение земельных участков и размещенных на них объектов, которые находятся в собственности юридических и физических лиц и находятся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема – с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины.

Также правительству с участием органов местного самоуправления поручено утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, которая должна предусматривать договорно-правовое оформление государственной границы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций Государственной пограничной службы Украины, а также укрепление берега украинской части пограничных водных объектов

Одновременно Зеленский подписал указ «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» (секретно).

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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