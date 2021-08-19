В Польше украинец укусил полицейского и умер

В польском Вроцлаве украинский заробитчанин вступил в драку с полицейскими и умер после того, как его скрутили и привязали к лавке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», трагедия началась с инцидента в автобусе, где полицейские решили проверить заснувшего глубоким сном пассажира.

Оказалось, что это гражданин Украины в состоянии сильного опьянения. Его привезли в участок. Вызванный медик определил в крови украинца 1,5 промилле алкоголя.

Когда мужчине предложили пройти тест на наличие наркотических веществ, он внезапно ударил одного полицейского по лицу, а второго схватил зубами за палец.

Дебошира с помощью вызванного на подмогу другого дежурного наряда скрутили и привязали к кушетке животом вниз.Через некоторое время задержанный начал задыхаться, посинел и перестал подавать признаки жизни. Срочные реанимационные меры не дали результата, и мужчина скончался.

Сообщается, что окончательную причину смерти установит экспертиза и токсикологический анализ крови.

Местная прокуратура начала проверку. О предъявлении полицейским обвинения пока не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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