Зеленский собрался наградить орденом Ангелу Меркель

В Киеве настолько активно готовятся к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что уже уведомили Берлин о ждущей её украинской государственной награде. Таким образом, Меркель получила «приятное известие» от Владимира Зеленского до своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдёт в Москве на два дня раньше – 20 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о программе визита немецкого канцлера на Украину сообщила пресс-служба Бундестага.

«Сначала президент Украины и канцлер ФРГ возложат венки к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного солдата в Киеве. Затем пройдут переговоры, на которых стороны обсудят проблемы двусторонних отношений, вопросы безопасности, ситуацию на Донбассе и энергетический блок вопросов.

Намечена и встреча Меркель с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также в планах визита значится совместная пресс-конференция двух лидеров – Зеленского и Меркель», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, в администрации президент Украины сообщили, что Зеленский официально вручит Ангеле Меркель государственную награду – «Орден Свободы».

Симферополь, Валентин Карамазов

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