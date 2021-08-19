Число крымчан, инфицированных коронавирусом превысило 3,5 процента

В Крыму за сутки зарегистрировано 370 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 320 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. Несмотря на то, что суточная выявляемость уже неделю снижается, даже оптимистично настроенный глава Крыма Сергей Аксенов признал, что это призрачная стабильность.

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Крыму выше среднероссийских, остается высокой смертность. Так, за минувшие сутки от инфекции скончались 17 крымчан. Такой показатель является максимальным за весь период пандемии и зафиксирован уже второй раз. Впервые суточная смертность поднялась до этого уровня 6 августа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 67 тысяч 76 зараженных, что составляет более 3,5% от населения республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 22 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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