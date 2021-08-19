На Ялтинский международный экономический форум пустят не всех

Власти Крыма решили сократить число участников VI Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году мероприятие отменили связи с эпидемией коронавируса. В этом году форум планируется провести с 4 по 6 ноября.

«Принято решение об ограничении числа участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума для тех, кто на него попадет. В этом году ожидается примерно 2500 участников, – заявил Аксенов. – Тем не менее, количество иностранных делегаций, которые ожидают очно на ЯМЭФ, может быть увеличено».



Всего в рамках форума предполагается провести 49 деловых мероприятий, сгруппированных по пяти направлениям: «новая инфраструктурная политика России», «инвестиционная стратегия регионов», «крымские приоритеты развития», «международное партнерство», «технологии и цифровизация – инструменты успеха». Кроме того, в рамках секции по виноградарству и виноделию планируется провести ежегодный фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест».

Отметим, что в данный момент в Крыму запрещены любые массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек, а показатели заболеваемости коронавирусом значительно превышают среднероссийские (в той же Ялте – в 2,2 раза).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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