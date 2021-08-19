В столице Крыма за 2 часа выпало более месячной нормы осадков

Сильные ливни обрушились на столицу Крыма – Симферополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», циклон добрался до города к 3 часам дня. За два часа выпало 57 мм осадков, что составляет 130% месячной нормы.

Вместе ливнем на Симферополь обрушился град – размер градин был сопоставим с рублевой монетой.

Улицы «поплыли», город встал в пробках.

Самолеты, летевшие в столицу Крыма, были вынуждены садиться в Анапе.

Сейчас циклон практически покинул полуостров – дожди идут только на крайнем севере Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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