В столице Крыма за 2 часа выпало более месячной нормы осадков

Сильные ливни обрушились на столицу Крыма – Симферополь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», циклон добрался до города к 3 часам дня. За два часа выпало 57 мм осадков, что составляет 130% месячной нормы.
Вместе ливнем на Симферополь обрушился град – размер градин был сопоставим с рублевой монетой.
Улицы «поплыли», город встал в пробках.
Самолеты, летевшие в столицу Крыма, были вынуждены садиться в Анапе.
Сейчас циклон практически покинул полуостров – дожди идут только на крайнем севере Крыма.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.08.21
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