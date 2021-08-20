Аэропорт Симферополя не выдержал испытания ливнем (ФОТО)

В Симферополе в очередной раз «поплыл» аэропорт. Только что отремонтированная крыша нового терминала не выдержала испытания ливнем.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в крымской столице за 2 часа выпала почти полуторамесячная норма осадков. Из-за сильного дождя летевшие в Крым самолеты пришлось садить в Анапе. Между тем, здание симферопольского аэропорта дало течь: многочисленные фотографии залитых полов, уставленных всевозможными емкостями для сбора воды, заполонили интернет.

Отметим, что первый раз крыша терминала потекла в начале лета. В аэропорту заявили, что кровля была повреждена градом, и подрядчик отремонтирует ее в рамках гарантийных обязательств. Работы начались в середине июля и к середине августа прекратились.

А вчера с крыши снова потекло. Сегодня аэропорт выглядит следующим образом:

Мокро на всех этаж. Правда, с потолка уже не течет, а капает.

Напомним, строительство нового терминала в аэропорту Симферополя обошлось примерно в 50 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.08.21

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