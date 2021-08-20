В Крыму зарегистрировано 365 новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрировано 365 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 67 тысячи 441 зараженный, жертвами ковида стали 2 тысячи 38 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.21

Аэропорт Симферополя не выдержал испытания ливнем (ФОТО). / На первом месте – Крым: названы регионы, которые больше других пострадают от изменения климата. / Коллектив украинского СМИ решил поломать Зеленскому весь сценарий саммита «Крымская платформа». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»