В Крыму перевернулась «скорая», есть пострадавшие

В Керчи автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, ДТП произошло сегодня 8 часов утра.

«Скорая» с включенными спецсигналами двигалась по улице Горького в направлении улицы Генерала Петрова. На перекрестке с улицей Пошивальникова ей не уступил дорогу Volkswagen. Автомобили столкнулись, «скорая» от удара перевернулась.

По предварительной информации, пострадали 4 человека, все они находились в автомобиле скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 20.08.21

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