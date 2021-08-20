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Истории и расследования. РИА Новый День.

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Пятница, 20 августа 2021, 11:30 мск

Новости Крым

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Большинство украинцев поддерживает возвращение смертной казни

Более половины граждан Украины поддерживают возвращение смертной казни. Таковы данные социологического опроса группы «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за идею восстановления смертной казни в стране высказались 51% опрошенных, против – 45%, еще 4% не смогли определиться.

Чаще всего сторонниками крайней меры наказания выступают пожилые люди, малообеспеченные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к самому себе.

Больше всего поддерживающих сметную казнь на юге страны – 58% жителей региона, в Киеве и других центральных областях – 55%, на востоке – 54%, в Галичине – 52%. Менее всего идея популярна в западной Украине – там ее сторонниками являются 47% жителей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.08.21

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