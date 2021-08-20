В Севастополе перевернулся прогулочный катер

В Севастополе затонул прогулочный катер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГКУ ЦГЗ Севастополя, инцидент произошел накануне на внешнем рейде Ленинского района.

В катере находились 4 человека, когда борт перевернулся, все они оказались в воде. Один самостоятельно добрался до берега, трех других подняли нас вой катер спасатели. Всех передали бригаде скорой помощи. Погибших нет.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 20.08.21

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