В Крыму за сутки зарегистрировано 356 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 356 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 296 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 68 тысяч 517 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 75 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.08.21

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