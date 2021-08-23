Зеленский намерен провести футбольный матч между участниками войны на востоке Украины в Симферополе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести футбольный матч между командами участников войны на востоке Украины и волонтеров в Донецке или Симферополе.

«Верю, что наступит день, когда мы сыграем матч между сборными ветеранов и волонтеров на «Донбасс-Арене» (Донецк) или на «Локомотиве» в Симферополе под сине-жёлтым флагом. И я точно знаю, кто будет в нем победителем – победителем будет Украина», – заявил Зеленский.

В Крыму планы президента Украины назвали бредовой идеей и рекомендовали вести себя как глава государства, а не заштатный шоумен.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.08.21

Еврокомиссия заявила о неготовности запускать процедуру членства Украины в ЕС. / Спецоперация в Туле: украинца-шпиона поймали с поличным. / В Крыму за сутки зарегистрировано 356 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»