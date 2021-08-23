В Крыму ввели режим ЧС на территории нескольких объектов культурного наследия

В Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации на территории объектов культурного наследия «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай».

Как уже сообщал «Новый День», текущим летом эти исторические памятники несколько раз затапливало во время ливней. А на прошлой неделе сотрудники министерства культуры РК обнаружили на территории комплексов сползание грунта, что привело к обрушению в некоторых местах.

«Веден режим функционирования «чрезвычайная ситуация» объектового уровня на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в связи увеличением площади провала и оползня на них», – сообщается на сайте правительства РК.

В связи с тем, что на территории объектов культурного наследия, они закрыты для посещения.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 23.08.21

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