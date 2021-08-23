В Киеве утыкали территорию перед посольством РФ 150 украинскими флагами

Украинские активисты антироссийского аналитического центра «Политика» провели перед посольством России в Киеве «патриотическую акцию», установив напротив ограды 150 флагов Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой провокационный перформанс они приурочили к открытию саммита «Крымская платформа» и ко дню государственного флага «Незалежной».

При этом активисты как обычно списали на Россию все жертвы гражданской войны в Донбассе, развязанной киевским режимом.

«Суть и цель этой акции в том, чтобы напомнить Кремлю, что они являются виновниками смерти почти 15 тысяч украинцев… В рамках этой акции установлены 150 флагов Украины, которые будут символизировать погибших украинских граждан в войне, которую развязало политическое руководство России», – заявил представитель организации.

Сообщается, что возле российского посольства собралось огромное количество украинских СМИ – намного больше, чем самих «патриотов».

На вопрос одного из корреспондентов, «почему не 15 тысяч флагов?», активист организации обозвал журналиста «провокатором».

Симферополь, Валентин Карамазов

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