Из Крыма на Украину пытались вывезти около сотни культурных ценностей

Из Крыма пытались вывезти несколько десятков предметов, представляющих культурную ценность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской таможни, в международном автомобильном пункте пропуска «Армянск» у гражданина Украины в багажнике автомобиля обнаружили архаичные бронзовые зеркала, браслеты, подвески, наконечники для стрел и другие старинные предметы – всего 84 штуки.

«Среди идентифицированных предметов: клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручкой, браслеты наручные бронзовые, ожерелье – датированные III-VI веками до нашей эры, черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов – XIII-XIV веков, а также стальные наконечники для стрел типа «бронебойные», изготовленные в Юго-Восточной Европе в XII-XIV веках, – уточняют в ведомстве. – Товары не были задекларированы гражданином, разрешительные документы на их вывоз отсутствовали».

Согласно результатам экспертизы, все артефакты представляют культурную ценность и получены в ходе археологических раскопок – как санкционированных, так и несанкционированных.

Все предметы изъяты, проводится административное расследование.

Армянск, Олег Яковенко

Армянск. Другие новости 23.08.21

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