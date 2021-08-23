Хуснуллин обещает превратить Крым в процветающий край – быстро

В течение ближайших четырех лет Крым должен превратиться в процветающий регион. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одну из самых острых проблем полуострова – изношенность очистных сооружений обещают решить в Крыму в ближайшие три-четыре года в рамках комплексного плана правительства РФ. По словам Хуснуллина, по ряду объектов работа уже началась.

Изношены в Крыму не только очистные, это касается практически всей инфраструктуры. Вице-премьер отмечает, что это наследие украинского периода, и в ближайшее время необходимо привести в порядок дороги, обеспечить бесперебойное энерго- и водоснабжение.

Еще один больной вопрос – строительство жилья. По словам Хуснуллина, на полуострове нет подготовленных площадок под жилищное строительство: необходимо создать территории с хорошими дорогами, коммуникациями и соцучреждениями, и только потом начинать комплексную застройку. Отметим, что пока в России распространена обратная схема: сначала застраивается микрорайон, а потом жильцы начинают «выбивать» себе дороги, детсады и школы.

В Крыму же разработали документацию с учетом всех нюансов на 1 – 1,5 миллиона квадратных метров. Хуснуллин обещает, Крым по темпам строительства догонит другие регионы в течение двух – трех лет.

Ранее вице-премьер обещал привлечь на полуостров 1 млрд частных инвестиций.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.08.21

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