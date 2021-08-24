В Крыму от ковида умерли еще 16 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 349 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 311 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 16 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 68 тысяч 866 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 91 крымчанин.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 24.08.21
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