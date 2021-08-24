В Крыму парапланерист столкнулся с легковым автомобилем

В Крыму парапланерист врезался в легковой автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опытный инструктор по парапланеризму тренировался в Каче. Порывом сильного ветра его отнесло и бросило на припаркованную неподалеку иномарку.

Спорстмена с переломом носа, руки и ребер госпитализировали в реанимацию. У автомобиля помят кузов и разбито одно из стекол. Хозяин авто оценил ущерб примерно в 90 тысяч рублей.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, крымчане отмечают, что инцидент произошел в водоохранной зоне, где парковка запрещена.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.08.21

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