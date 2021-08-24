«Красный прилив»: с крымского побережья Азовского моря сообщают об экологическом ЧП

Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода изменила цвет накануне, а после небольшого шторма прибрежная зона покрылась подозрительной пеной. Смельчаки, рискнувшие искупаться, жалуются, что у них чешутся глаза, а кожа покрывается зудящими красными пятнами.

Остальные жалуются на зловоние, создаваемое разлагающейся рыбой, рассказывают, что волны выносят на берег трупы дельфинов и медуз.

Биологи заявляют, что подобные ситуации – не редкость. Сейчас температура воды у побережья Азовского моря составляет +25 градусов. В таких условиях начинают бурно цвести динофитовые водоросли – именно они придают воде красный и коричневый оттенки. Эти водоросли вырабатывают токсины, способные убивать рыбу и моллюсков. Млекопитающие, употребляющие отравленную рыбу, тоже рискуют получить сильное отравление.

Ситуация изменится во второй половине недели, когда ветер сменится с северо-восточного на юго-западный, однако через день норд-ост вернется, и «Красный прилив» может повториться.

Курортное, Олег Яковенко

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