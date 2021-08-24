Россиянка запретила переливать кровь ребенку, больному раком

Жительница Кубани запретила переливать кровь 8-летнему сыну, больному раком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчика привезли в онкологическое отделение детской краевой больницы с диагнозом «нефробластома, кровоизлияние в опухоль и тяжелая степень анемии». Ему требовалась донорская кровь, но мать из религиозных соображений свое согласие на не дала, оформив отказ от медицинского вмешательства.

Представители больницы обратились в суд, там отказ матери в переливании мальчику крови признал незаконным и разрешили оказать ребенку медицинскую помощь ребенку в соответствии с его заболеванием и состоянием.

Мать с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу. «Судебная коллегия, рассмотрев ее, определила решение Октябрьского районного суда Краснодара оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, – пишет telegram-канал «Телетайп Краснодара». – Апелляционное определение вступило в законную силу».

К счастью, пока мать разбиралась с медиками, мальчик не умер, сейчас он проходит курс необходимого лечения.

Краснодар, Олег Яковенко

Краснодар. Другие новости 24.08.21

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