В Крыму катер задавил туриста

На юго-востоке Крыма катер задавил туриста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Двухъякорной бухте рядом поселком Орджоникидзе. Это место не входит в официальный список мест, разрешенных для купания. Однако супружеская пара этим пренебрегла.

В итоге на купающегося мужчину налетел катер, буксировавший «плюшку». Купальщика побило винтами, он скончался до приезда «скорой помощи».

Человека, управлявшего катером, задержали.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 24.08.21

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