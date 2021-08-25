Возбуждено уголовное дело об экоциде в Крыму

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма.

«Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала, – сообщили в ведомстве. – В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние шесть лет соленость Сиваша выросла в 3 раза. Популяции практически всех видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение.

Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид), – сообщают в СК РФ. – Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица».

Симферополь, Олег Яковенко

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