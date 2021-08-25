Крым и Севастополь вошли в число регионов, наиболее привлекательных для переезда

Крым и Севастополь вошли в десятку российских регионов, наиболее привлекательных для переезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году место обитания в России сменили более 3,5 млн человек. Для новой жизни выбирались, в основном, южные и западные региона. Наибольший отток отмечен в северных и дальневосточных территориях.

Самым популярным для переселения стал Севастополь, где миграционный прирост по итогам минувшего года составил 185 человек на каждые 10 тысяч населения. На втором месте оказалась Ленинградская область, на третьем – Калининградская.

Крым занимает 9-ую позицию: в минувшем году в республику переехали более 4 тысяч человек.

Эксперты отмечают, что в сфере внутренней миграции прослеживаются две четкие тенденции: люди едут либо туда, где больше возможностей найти работу и лучше платят, либо туда, где лучше климат – в данном случае тепло и есть море.

Симферополь, Олег Яковенко

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