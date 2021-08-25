Без прививки не пускать: в Крыму озвучили порядок проведения Первого сентября

На Первый звонок в крымских школах пустят только привитых родителей первоклассников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 сентября в образовательных учреждениях РУ будет проведен в особом режиме. Линейки для все параллели будут организованы только до 1-х, 9-х и 11-х классов. Мероприятия должны проводиться на открытом воздухе. Родителей пустят только к первоклассникам и только тех, кто предъявит QR-код по итогам вакцинации: взрослые обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию.

В остальных параллелях мероприятия, знаменующие начало учебного года, будут проводиться только по классам и без родителей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.21

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