В Крымской Атлантиде нашли перстень с Венерой

Во время исследования Крымской Атлантиды нашли перстень с изображением богини Венеры.

Как уже сообщал «Новый День», Акра, названная Крымской Атлантидой, – селение, располагавшееся у мыса Такиль – самого южного на крымском побережье Керченского пролива. Город занимал северо-восточную оконечность мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом). Его территория, предположительно, имела форму трапеции площадью около 3,5 гектаров. Город существовал с конца VI века до н. э. по IV век н. э.

В настоящее время Акра почти полностью скрыта водой: из-за повышения уровня Черного моря, начавшегося в конце I тысячелетия до н.э., город постепенно оказался на глубине 4,5 метров. На суше сохранился лишь западный участок, расположенный на песчаной косе, отделившей устье древней реки, превратившейся в современное озеро Яныш, от Керченского пролива. Особенности тектонических и волновых процессов в этой части Керченского пролива способствовали тому, что древние культурные напластования в основном не были размыты, а строительные остатки не были разрушены полностью, они лишь отчасти оказались скрытыми песчаными наносами.

В ходе предыдущих экспедиций выяснилось, что город был обнесен крепостной стеной с башнями. Часть стены уже обследовано, обнаружены и остатки жилых строений.

«В настоящий момент завершился 11-й полевой сезон совместной археологической экспедиции по исследованию Акры, – сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета. – Проводились подводные исследования на участке у городской оборонительной стены Акры, протянувшейся под водой на расстоянии около 150 метров. Тут был заложен раскоп, исследования которого проводились с помощью гидроэжектора. Одной из самых интересных находок стал бронзовый перстень с изображением Венеры с зеркалом на щитке. Второй участок, наземный, располагается в западной части городища. Тут на площади 50 квадратных метров проводились археологические раскопки домовладения II-III веков нашей эры, погибшего в пожаре».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.21

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