Стабильность по-аксеновски: в Крыму растет смертность от коронавируса

В Крыму отказались от проведения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекции. При этом показатели заболеваемости в регионе существенно превышают среднероссийские.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отказ от формата штаба глава РК Сергей Аксенов объяснил так: «Мы в этом режиме надолго, поэтому в таком формате обсуждать ситуацию особого смысла нет». И в очередной раз заявил о «начале стабилизации».

В региональном управлении Роспотребнадзора на ситуацию по-прежнему смотрят менее оптимистично.

«Тенденция к снижению нестабильна, – отметила глава ведомства Наталья Пеньковская. – Темп прироста колеблется в значении плюс – минус 5%. Среднесуточный показатель составляет 18,1 – 18,7 при среднероссийском 12,1 – 12,3».

В Евпатории, Феодосии, Раздольненском районе и Судаке темпы прироста в 2 раза превышают республиканские.

Уровень заболеваемости в целом по Крыму на сегодняшний день составляет 132,8 на 100 тысяч населения. В Ялте, Алуште, Феодосии и Евпатории этот показатель гораздо выше.

Продолжают фиксировать инфекцию в санаторно-курортной сфере: за неделю выявлено 40 заболевших, 5 из них – сотрудники.

Еще одна тревожная тенденция: рост смертности. За неделю зафиксирован 101 летальный исход, причиной которого стал именно коронавирус. Это на 10% больше предыдущей семидневки.

По словам Пеньковской, 20% смертей от ковида, зарегистрированных за весь период пандемии, зафиксировано в течение последних 4 недель. Так, за последние сутки умерли еще 17 человек, а общее число скончавшихся с начала эпидемии составило 2 тысячи 108.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.21

МИД Венгрии поддержал Россию и обвинил Киев в дискриминации национальных меньшинств на Украине. / Приходите через 20 лет: президент Эстонии отправила Украину изучать условия для членства в ЕС. / В Крымской Атлантиде нашли перстень с Венерой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»