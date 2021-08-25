Главы крымских городов должны написать объяснительные, почему не хотят бороться с нарушителями антиковидных запретов

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал объяснительные от муниципалитетов, в которых систематически нарушаются антиковидные запреты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике в течение всего лета действовал запрет на работу общепита и увеселительных заведений после 23 часов. Тотальные проверки соблюдения этой нормы начались в июле. И каждую неделю на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом называли одни и те же территории, где запрет грубо нарушался.

Глава Крыма призывал глав муниципалитетов действовать активнее и формировать «черный список» предпринимателей, не желающих соблюдать требования, приостанавливать их деятельность.

Но, несмотря на массовые нарушения, в перечень попали всего 71 предприятие, а приостановили деятельность и вовсе всего 4 организаций. Более того, Роспотребнадзор заявил, что чиновники затягивают процесс работы с нарушителями, предоставляя неполный пакет документов или документы с грубыми ошибками.

На прошлой неделе Аксенов заявил, что не исключает в действиях глав коррупционной составляющей, и дал им неделю на исправление ситуации. Однако в ряде муниципалитетов дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Так, в Бахчисарайском районе и Симферополе нарушения в некоторых заведениях общепита были выявлены еще в июне, но муниципальные чиновники до сих пор не приняли меры для внесения их в «черный список».

Аналогичная ситуация отмечена в Судаке, Феодосии, Ялте.

«Глава республики поручил завтра до конца дня собрать объяснительные на имя главы республики от глав городов, – сообщил сегодня министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.-Объяснительная должна быть написана от руки, не менее чем на трех листах с рассказом, почему вы затягивали сроки. Условно, Центр оперативного реагирования при Совмине передал информацию в администрацию, почему администрация неделю-две принимала решение. Почему материалы в Роспотребнадзор в некоторых ситуациях уходили спустя две-три недели».

По итогам рассмотрения этих объяснительных в очередной раз обещали «принять решения».

Симферополь, Лиана Макоба

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