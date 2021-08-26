В Крыму за сутки от ковида умерли 16 человек

В Крыму за сутки зарегистрирован 331 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 69 тысяч 542 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 124 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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