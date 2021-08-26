В Крыму военнослужащий, обидевшись на замечание, застрелил сослуживца

В Крыму вынесли приговор военнослужащему, застрелившему сослуживца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в октябре 2020 года. Караул сдавал оружия, и один из военных нелестно высказался в адрес другого. Обиженный мужчина выхватил пистолет из кобуры стоявшего рядом начальника караула и выстрелил обидчику в лоб. Тот скончался на месте.

Суд признал стрелявшего виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти другому человеку и частью 1 статьи 222 УК РФ – незаконное приобретение огнестрельного оружия. И приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному придется выплатить родственникам убитого 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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