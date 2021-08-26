«Российская дезинформация» – МИД Украины отрицает эвакуацию своих граждан из Афганистана самолётами РФ

У министерства иностранных дел Украины нет никаких подтверждений, что Россия эвакуировала из Афганистана украинских граждан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее центральные телеканалы РФ сообщили, что Москва эвакуировала из Кабула четырьмя самолётами 500 граждан России и СНГ, в том числе украинцев.

Кулеба призвал не верить «российской дезинформации» и не обвинять руководство Украины в предательстве за то, что оно обратилось за помощью к «вражескому государству».

«По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины», – подчеркнул Кулеба.

«Мне очень досадно видеть, что после семи лет российской дезинформации много украинских граждан, в том числе тех, кто должен был бы, если честно, разбираться в этих вещах, ведется на эти вещи и тут же начинают писать гневные сообщения в Фейсбуке об очередном происходящем предательстве», – сказал он.

Вместе с тем, глава украинского МИД отметил, что «теоретически» не видит в эвакуации украинцев россиянами особого предательства со стороны Киева. Однако ни о какой благодарности Москве речи быть не может.

«Вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически – у меня пока нет об этом информации – гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, в чей самолет впрыгнуть», – заявил Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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