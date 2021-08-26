В Севастополе запретят продавать алкоголь 1 сентября – не всё и не всем

В Севастополе запретили продавать алкоголь 1 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство города разработало график, когда в Севастополе вводится «сухой закон». Это, помимо 1 сентября, день Последнего звонка, День защиты детей (1 июня), День российской молодежи (27 июня), Всероссийский день трезвости (11 сентября) и Международный день студента (17 ноября).

Накануне городские власти рекомендовали руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям «обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 сентября 2021 года в наглядной и доступной форме». Нарушивших запрет могут оштрафовать на сумму от 20 до 300 тысяч рублей.

Правда, ограничения распространяются не на всех и не на всё. Так, розничная продажа алкогольной продукции разрешена крестьянским (фермерским) хозяйствам и , индивидуальным предпринимателям, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями. В заведениях общепита можно будет продавать пиво, сидр, пуаре и медовуху

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 26.08.21

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