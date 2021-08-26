В Ялте провалили идею создания пешеходной зоны в центре

В Ялте провалили идею создания пешеходной зоны по улице Чехова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшая живописная улица, длиной менее 500 метров, расположенная в одном квартале от набережной, соединяет улицы Боткинскую и Морскую. На ней расположены несколько исторических зданий, отели и театр имени Чехова.

Улочка очень узкая: здесь практически нет тротуаров, а проезд затруднен припаркованными с обеих сторон 2-полосной дороги машинами.

В 2020 году было решено превратить улицу Чехова в пешеходную зону. Делать это решили постепенно: сначала оставить автомобилям одной полосу, сделав движение односторонним.

«Будет только одна полоса движения шириной 3,5 метра для проезда транспорта. Предусмотрена также возможность заезда транспорта к театру Чехова и на улицу Екатерининскую. Причем выезд транспорта с этих улиц предусмотрен только налево, – рассказывал тогда начальник муниципального отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич. – Вторая полоса будет отведена для пешеходов. Остановок и стоянок для автотранспорта на улице не будет».

Соответствующую разметку нанесли в декабре 2020 года. Чуть позже установили делиниаторы и дорожные знаки «Дорога с односторонним движением».



«Но прошло некоторое время и вот, половина делиниаторов или погнута, или отсутствует совсем. Там, где должны свободно перемещаться пешеходы, стоят микроавтобусы и транспорт на разгрузке товара, – жалуются ялтинцы. – Во всех проулках под знаками «Остановка запрещена стоят автомобили. Мопедам правила вообще не писаны: постоянно с бешеной скоростью носятся против движения, создавая аварийную обстановку».

«Очень радует, что у людей в Крыму есть запрос на пешеходные дорожки, – пишет telegram-канал «Крымчанин». – Это то, к чему мы рано или поздно придем. Если, конечно, власти Ялты, наконец, займутся своей работой и начнут штрафовать нарушителей. Причем штрафы должны быть не 500 рублей, а хотя бы пару тысяч. Потому что иначе весь этот тактический урбанизм провалится, а любые попытки улучшить комфорт пешехода будут разбиваться о равнодушие водителей».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 26.08.21

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