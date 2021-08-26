Автобус с туристами из Крыма попал в ДТП, есть пострадавшие

На подъезде к Крымскому мосту туристический автобус столкнулся с фурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на 101-м километре трассы Новороссийск – Керчь сегодня около 15:45 по местному времени.

Водитель автобуса «МАН», принадлежащего туристической фирме, решил повернуть налево в запрещенном для этого месте и столкнулся с КамАЗом.

В автобусе находились 55 пассажиров, направлявшихся из Крыма в Курск. Пять человек доставили в больницу. Остальных забрал другой автобус, присланный фирмой-перевозчиком.

По факту ДТП прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 26.08.21

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