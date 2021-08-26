В России приостановлена выдача лицензий на производство вина

В России приостановлена выдача лицензий на производство некоторых видов вина. Причина – изменение российского законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для получения лицензии виноделы должны предоставить в Росалкогольрегулирование документ о членстве в федеральной СРО виноградарей и виноделов.

Эта организация должна определять границы территорий для получения лицензий на вино, разрабатывать правила для получения сертификатов качества, а также контролировать выполнение требований по качеству продукта.

Но проблема в том, что СРО не существует: Минсельхоз и Союз виноградарей и виноделов России собираются создать федеральную организацию только к концу текущего года.

Это не единственная проблема виноделов: в этом году резко подорожало сырье. Так, в Краснодарском крае оптовые цены на технический виноград выросли в 1,5 раза, а в Крыму – в 2 – 2,5 раза.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.08.21

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