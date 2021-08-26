В Крыму изменили требования к организации линеек 1 сентября в 1 и 11 классах

В Крыму изменили требования к организации 1 сентября праздничных линеек в 1 и 11 классах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую среду министр образования РК Валентина Лаврик сообщила, что 1 сентября торжественные мероприятия в параллелях будут организованы только для 1, 9 и 11 классов. При этом родителей пустят только к первоклассникам и только тех, кто сможет предъявить QR-код о вакцинации.

Крымчане завалили главу республики Сергея Аксенова просьбами отменить эти ограничения.

В итоге сегодня Аксенов сообщил: «Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября».

Родителей просят строго соблюдать масочный режим и дистанцию.

Симферополь, Лиана Макоба

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