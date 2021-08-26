Команда Развожаева: директор департамента образования Севастополя назвала горожан лжецами и обвинила их в срыве оздоровительной кампании

Директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова назвала лжецами детей, отдыхавших в лагере «Ласпи», и их родителей, обвинив их в срыве оздоровительной кампании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сезон в «Ласпи» в текущем году не задался. Сначала появилась информация о массовом заболевании детей коронавирусом: из лагеря вывезли более 150 детей. Городские власти эту информацию опровергли, заявив, что инфекция выявлена лишь у 1 ребенка, и то протекала бессимптомно. Из лагеря, действительно, выехали 152 человека: 20 – контактный отряд, 62 – по инициативе родителей, 70 – из-за плохого самочувствия по рекомендации Роспотребнадзора.

Потом родители 7-летнего мальчика сообщили, что над их ребенком в лагере издевались. Богомолова назвала это клеветой: «Во-первых, не существует никаких насильственных каких-то синяков. Был разговор с уполномоченным, с родителями. Мальчик говорил какие-то вещи, придумал. Это же дети, – заявила чиновница. – Эта ситуация была специально раскручена уже после того, как дети выехали из лагеря. И мы знаем, конкретно, кем она раскручена. Я думаю, что и лагерь, и департамент образования будет обращаться в компетентные органы – надо людям объяснять, что за это уголовная ответственность. Тем более что здесь вообще речь идет о срыве оздоровительной кампании в Севастополе».

Родители ребенка возмутились: «Представитель власти не имеет права говорить в прямом эфире, что это всё фейк, потому что мы обращались и в «Ласпи», и в департамент образования писали заявление, и коллективное обращение было. Расследование не завершено, – заявила «Первому Севастопольскому» мать мальчика. – Мы не фейк. Мы существуем. Нас много».

Отметим, что ранее на этой неделе, Богомолова сообщила губернатору Развожаеву: все школы города готовы к новому учебному году. Однако жители Качи тут же предоставили фотофакты, что в школе №13 ремонт не завершен. Более того, родителями предлагают доделать его за свой счет.

На место выехал вице-губернатор Игорь Михеев и убедился, что правы родители, а не госпожа Богомолова.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 27.08.21

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