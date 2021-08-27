В Крыму за сутки от ковида умерли 15 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 больной приехал из-за границы. От инфекции умерли 15 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 69 тысяч 871 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 139 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

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