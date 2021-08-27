Сентябрь в Крыму начнется с похолодания и осадков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозам ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30-градусная жара продержится на полуострове до конца месяца. Так, в выходные ожидается до +36, в понедельник – до +37, во вторник, 31 августа, – до +35.
Однако уже 1 сентября до Крыма доберется холодный фронт: дневные температуры не превысят +25 градусов, ночные – + 20. В некоторых регионах температура наружного воздуха сравняется с температурой морской воды.
В первых числах сентября ожидаются грозы и обильные осадки.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.08.21
В Феодосии жалуются на перевалку мусора, отравляющую жизнь большому району. / Поклонская высказалась о назначении послом. Кадровый вопрос обсудят в Госдуме. / В Крыму за сутки от ковида умерли 15 человек. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube