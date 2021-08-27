Сентябрь в Крыму начнется с похолодания и осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозам ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30-градусная жара продержится на полуострове до конца месяца. Так, в выходные ожидается до +36, в понедельник – до +37, во вторник, 31 августа, – до +35.

Однако уже 1 сентября до Крыма доберется холодный фронт: дневные температуры не превысят +25 градусов, ночные – + 20. В некоторых регионах температура наружного воздуха сравняется с температурой морской воды.

В первых числах сентября ожидаются грозы и обильные осадки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.08.21

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