В Крым пытались тайно ввезти крупную сумму в долларах

Житель Украины пытался тайно ввезти в Крым более 150 тысяч долларов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, мужчину задержали в автомобильном пункте пропуска «Армянск»: пакет с деньгами он спрятал в нише для хранения запасного колеса своего автомобиля.

«Сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денежных средств превысила пятикратный размер суммы, разрешённой к перемещению без декларирования, и составляет особо крупный размер», – пояснили в ведомстве.

Напомним, без декларирования через границу можно провозить не более 10 тысяч долларов США. Украинец же, заполняя декларацию, не сообщил об имеющихся у него деньгах и на вопрос пограничника о наличии подлежащих декларированию предметов и средств ответил отрицательно.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.08.21

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