Хорошо покомандовали: Генпрокуратура Украины сняла обвинение с командиров за гибель украинских войск в Иловайском котле

Офис генпрокурора Украины не увидел взаимосвязи между действиями командования вооружённых сил и массовой гибелью украинских солдат и боевиков неонацистских добровольческих батальонов в ходе военной операции под Иловайском в 2014 году в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава департамента боевых действий в Донбасе Офиса Генпрокуратуры Украины Юрий Рудь.

По его словам, прокуратурой установлены отдельные признаки халатности командования, однако они не оказали прямого влияния на исход всей военной операции.

В частности, речь идёт о ряде нарушений «при подготовке документов и планировании военной операции. Отмечены факты халатности: игнорирование входящей разведывательной информации и слабая реакция на смену оперативной обстановки».

Однако, настаивает Юрий Рудь, пока невозможно привлечь кого-либо из бывшего руководства вооружённых сил Украины к ответственности, так как «нет причинно-следственной связи» между этими «отдельными нарушениями» и массовой гибелью военнослужащих и «добровольцев», попавших в окружение – так называемый Иловайский котёл.

«Добытыми на данное время доказательствами и однозначными выводами проведенных экспертиз установлено отсутствие такой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями в действиях наших командиров и последствиями в виде ранения и гибели военнослужащих», – сообщил Рудь.

Вместе с тем, уже готовится заочное обвинение четырем российским генералам, которые якобы причастны к разгрому украинской группировки под Иловайском.

В данный момент украинская прокуратура ждёт результаты третьей комиссионной судебной экспертизы, которая изучает «всю оперативную обстановку в ходе военной операции и последующего окружения группировки».

Напомним, в конце августа 2014 года ополченцы Донбасса взяли в окружение в Иловайске большую группировку украинских силовиков. Уничтожение и последующее взятие в плен нескольких сотен военнослужащих и боевиков добровольческих батальонов продолжались больше недели.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.21

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