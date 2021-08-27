СБУ отчиталась о поимке российских диверсантов, работавших против «Крымской платформы»

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении пропагандистской сети российских спецслужб, работавшей против «Крымской платформы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сотрудничестве с Россией обвинили несколько жителей Херсона, которые, якобы, прикрывались именами «лидеров общественного мнения». «По заданию своих» кураторов «злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов. Информацию для своих «публикаций» они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых ЛДНР», – утверждают в СБУ.

В ведомстве уверяют, что у подозреваемых обнаружили «компьютерную технику с доказательствами соответствующей противоправной деятельности».

Одному из участников группы, якобы, уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, и материалы уголовного производства уже направлены в суд.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 27.08.21

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