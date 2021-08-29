Злой шут: Зеленский присвоил звание героя Украины боевику-неонацисту

Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно боевику запрещённой в РФ неонацистской группировки «Правый сектор», уничтоженному в 2014 году в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о присвоении высшей государственной награды украинскому карателю-добровольцу сообщила пресс-служба Зеленского.

«Званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта», – говорится в заявлении.

По мнению украинских экспертов, президент Зеленский уже не просто идёт на поводу у украинских неонацистов, а перешёл к их прямой идеологической поддержке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.21

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