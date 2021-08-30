Суточная выявляемость ковида в Крыму опустилась ниже 300

В Крыму за сутки зарегистрировано 298 новых случаев коронавирусной инфекции. Последний раз показатель ниже 300 фиксировался в РК ровно 2 месяца назад – 30 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 263 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 11 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 70 тысяч 797 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 181 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

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