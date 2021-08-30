Бархатный сезон в Крыму обещает быть долгим

Сентябрь в Крыму будет сухим и теплым. Об этом сообщил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, климатолог Владимир Рябов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году бархатный сезон на крымском побережье обещает быть долгим: практически весь сентябрь дневные температуры не опустятся ниже +20 градусов. По словам Рябова, средняя температура днем прогнозируется до +27,

«В этом году нас ждёт достаточно долгий бархатный сезон, который будет продолжаться весь сентябрь. Средняя температура воздуха в дневное время будет до +27, ночью – до +18 градусов. Сильных дождей не ожидается.

Море будет остывать медленно, и до конца сентября температура морская воды может продержаться в пределах +22 – +24 градусов.

Начало октября тоже обещает быть теплым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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