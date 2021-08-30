Вместе с семьями: на Украине составят списки «врагов реформ», которым запретят выезд в США и ЕС

«Враги западных реформ» на Украине из числа чиновников, политиков и бизнесменов станут невыездными в США и ЕС вместе со всеми членами своих семей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, сейчас разрабатывается процедура определения фигурантов списка «врагов реформ». В первую очередь, глава комитета предлагает применить дискриминационную меру к членам Высшего совета правосудия (ВСП) Украины, которые, по его мнению, тормозят процесс внедрения реформ по западным лекалам в «Незалежной».

Отдельные депутаты в Верховной раде усмотрели в этой инициативе возврат к политическим чисткам времён СССР, с наследием которого так рьяно воюют украинские власти и политики, в том числе и Шабунин.

«Смелый шаг навстречу коллективизации, простите, коммунизации, нет, короче, смелый шаг предлагает наш дорогой Виталий Шабунин. Разбавить врагов народа врагами реформ.

Согласитесь, когда враги народа вокруг, это пугает, когда враги реформ, – как то «цивилизованней».

Красивая идея – брать в заложники членов семей, и оригинальный подход незаконного давления на ВСП. Комсомольский задор продолжает радовать», – написал у себя в Телеграме украинский депутат Максим Бужанский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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