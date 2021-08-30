В Севастополе подросток третий год пытается лишить мать с отцом родительских прав, чтобы переехать к родственникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители мальчика развелись, когда ему было 4 года. Отец снова женился, а мать с двумя сыновьями переехала к бабушке.

Через некоторое время женщина начала выпивать и водить домой собутыльников, вместе с которыми издевалась над детьми. По словам подростка, ухажеры матери их с братом унижали и периодически били.

После 6 класса парень поступил в кадетское училище, где провел 3 года, но после завершения обучения был вынужден вернуться домой. Жить с матерью юный севастополец не захотел и поселился у тети. Мать была категорически против и требовала, чтобы сын жил с ней. Тогда подросток уехал к знакомым в Тюмень, но мать заявила в полицию об его побеге – парня вернули в Севастополь и поместили в приют.

«Я подавал заявления в опеку, подавал заявление в суд на лишение матери родительских прав, но все тщетно, – рассказывает подросток. – Мне говорят, что мать хорошая. В результате я больше года живу в приюте».

При этом мать получает алименты на его содержание, но не отца мальчика, а от его второй жены, так как сам папаша не работает. Эти деньги мать тратит на себя.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 30.08.21

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