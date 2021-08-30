Генпрокуратура Украины объявила охоту на ополченцев Донбасса по всему миру

Украина начала «плотное взаимодействие» с Международным уголовным судом в Гааге, который должен обязать суды всех стран, подданные которых участвовали в гражданской войне на востоке Украины, возбудить против них уголовные дела.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она приветствовала судебные власти Чехии, которые, не дожидаясь окрика из Гааги, уже отправили одного из добровольцев, защищавших Донбасс, на 21 год за решётку.

Особенно её порадовало, что суд первой инстанции в Чехии определил народное ополчение и власти ДНР и ЛНР как «террористические организации».

«Мы говорим о национальных украинских судах. Мы сейчас в Международном уголовном суде, и для нас еще очень важны, и мы это контролируем, судебные дела по наемникам за границами нашего государства. Больше, чем 32 страны… у нас происходят производства», – сообщила генпрокурор Украины.

«Я надеюсь, что приговоры национальных судов других государств нам пригодятся. Хочу сказать по чехам, и я очень благодарна системе правосудия Чехии, где высший суд Праги осудил наемника на 21 год лишения свободы, причем с квалификацией «участие в террористической организации», а, внимание, первая инстанция Чехии признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. И это прекрасный повод, как мы будем двигаться дальше», – приводит слова Венедиктовой «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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