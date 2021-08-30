Объем осадков в Крыму будет увеличиваться

Крым начал выходить из маловодного периода – объем осадков на полуострове будет увеличиваться. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после засухи 2020 – начала 2021 годов, когда крымчане практически полностью выпили водохранилища и пришлось искать альтернативные питьевые источники, на полуостров минувшим летом обрушились ливни. Несколько раз топило Керчь и Ялту, Бахчисарайский район. Кратковременные подтопления отмечались в других муниципалитетах.

Однако специалисты считают, что «большая вода» еще впереди.

Напомним, маловодные периоды случаются в Крыму раз в 5 – 6 лет и длятся по 2 -3 года. Последний начался в 2018 году. Теперь он закончился, но многоводный период еще не начался, так что в последующие пару – тройку лет следует ожидать более обильные осадки.

В маловодные в Крыму выпадает примерно 350 млн кубометров воды в год, в многоводные периоды – до 800 млн кубометров.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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