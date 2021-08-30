Директора ГУП РК «Крымэкоресурсы» уволили за бездействие

В Крыму уволили директора ГУП РК «Крымэкоресурсы» – за бездействие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об отставке было принято по итогам посещения главой Крыма Евпатории, Белогорска и Бахчисарая. Сергей Аксенов решил оценить уровень компетенции местных администраций в вопросах уборки твердых коммунальных отходов, благоустройство и санитарное состояние территорий.



«К сожалению, ситуация хромает на обе ноги, – резюмировал глава республики. – Начиная с того, что ни в одном из городов не осуществляется покос травы, заканчивая аховым состоянием контейнерных площадок для ТКО.

По Евпатории – вокруг площадок не производится уборка мусора, образуются навалы, которые остаются без внимания ответственных лиц по нескольку дней. Бахчисарай – ничем не лучше, ситуация с ТКО отвратительная, горы строительного мусора на каждой улице, администрация не предпринимает должных мер по устранению проблемы.



Белогорск – такая же история. Более того, прямо напротив Белогорского технологического техникума веток навалено выше одноэтажного дома. Не впечатлила и ситуация с благоустройством придомовых территорий. Так, на ул. Нижнегорская, где должны производиться работы, не нашел ни одного работающего человека. Более того, все вывороченные бордюры, порубленный сухостой и прочий мусор попросту складируется прямо во дворе.



По итогу подобных выездов все зафиксированные нарушения будут превращаться в выговоры и взыскания. Если коллеги считают, что вместо них некому работать, – они глубоко ошибаются, и многие молодые заместители начальников отделов, а также другие активные люди готовы приступить к работе, имея при этом рвение и желание сделать свой город или район лучше.



Говорил и буду говорить – недопустимо терпеть начальников, которые являются вольными наблюдателями за всеми процессами, происходящими вокруг них. Именно поэтому вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» господина Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко. Ожидаю от Александра Владимировича наведения порядка по данному направлению и ответственного подхода к вопросам координации работы непосредственно с исполнительными органами власти».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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